Бозумбаев рассказал, как разделят Алматинскую область

По словам акима Алматинской области, во исполнение поручения главы государства, озвученном в Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», проводится работа по разделению Алматинской области на области Жетысу и Алматинскую.

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Объединение Алматинской и Талдыкорганской областей в нынешних границах произошло в 1997 году с центром в Алматы. В соответствии с указом президента РК от 14 апреля 2001 года областной центр был дислоцирован в Талдыкорган. Территория области составляет 223,6 тыс. кв. км, численность населения на начало 2022 года составила 2 млн 108 тыс. человек. В состав области входит 17 районов и три города областного значения, 742 населенных пункта. Канат Бозумбаев

Аким отметил, что в результате укрупнения (на основе объединения двух областей) Алматинская область за годы своего развития добилась определенных успехов в социально-экономическом развитии.

Но в разрезе отдельных сельских населенных пунктов желаемые перемены, направленные на решение проблем, проходят очень медленно в силу существующих причин объективного и субъективного характера. Канат Бозумбаев

Он объяснил, почему производится разделение Алматинской области.

Разделение Алматинской области производится не из-за того, что исчерпала свои возможности по обеспечению дальнейшего социально-экономического роста, а для решения вопросов государственной важности, то есть развития Алматинской агломерации, где проживает свыше 1 млн жителей области. Из них 170 тыс. человек живут в необустроенных дачных массивах, находящихся в пригороде Алматы. Из Талдыкоргана, отдаленно, решать эти вопросы непросто. Канат Бозумбаев

Поэтому задача, как отметил аким, «поставленная главой государства по совершенствованию административно-территориального устройства страны, имеет большое значение».

Разделение Алматинской области на области Жетысу с административным центром в городе Талдыкоргане и Алматинскую с административным центром в городе Капшагае придаст мощный импульс развитию двух регионов. На территории создаваемой области Жетысу будут находиться восемь районов, два города и 352 населенных пункта, на территории Алматинской области – девять районов и один город, в составе которых 380 населенных пунктов. Канат Бозумбаев

Далее аким перечислил, что в настоящее время сделано акиматом для разделения Алматинской области:

акиматом разработан Алгоритм действий по принятию указа президента РК об административно-территориальном устройстве;

создана рабочая комиссия по разделению области, в которую вошли определенные руководители областных управлений и территориальных органов;

подготовлен проект постановления правительства РК об изменении границы Алматинской области путем исключения из ее территории земель области Жетысу;

разработана схематическая карта с указанием на ней новых границ административно-территориальных единиц, других географических данных, имеющих значение для решения вопроса;

ведется разработка нового генерального плана и проекта детальной планировки города Капшагая;

проводится научная экспертиза по проводимым преобразованиям и переименованиям;

проведены экономические расчеты и подготовлен аналитический материал по социально-экономическому развитию Алматинской области и области Жетысу;

начаты работы по перераспределению действующей штатной численности и определению объектов для размещения государственных органов.

В Министерство национальной экономики направлено предложение с обоснованием необходимости увеличения лимита штатной численности и предлагаемой структурой местных исполнительных органов в связи с образованием области Жетысу (дополнительно 448 единиц). Канат Бозумбаев

Также, как отметил аким, имеется ряд проблемных вопросов с финансированием затрат, вытекающих в связи с переездом.

Поскольку администрация области Жетысу остается в Талдыкоргане, дополнительные расходы будут связаны с обустройством Алматинской области, администрация которой будет находиться в городе Капшагае. Это, в первую очередь, аренда служебных помещений, выплата подъемных пособий, аренда жилища сотрудников и членов их семей. Канат Бозумбаев

По словам акима, расчеты по данным расходам производятся и будет представлена бюджетная заявка для выделения средств из республиканского бюджета.

Для развития и строительства нового административно-делового центра Алматинской области с целью сокращения сроков проведения госзакупок (проектирование, строительство, инжиниринговые услуги) предложено принятие постановления правительства по поручению президента РК об определении лиц, у которых будут приобретаться услуги путем прямого заключения договоров (основание пп. 56. п. 3 ст. 39 ЗРК «О госзакупках). Канат Бозумбаев

В целом, как заверил аким, «выполнение задачи по разделению Алматинской области не скажется отрицательно на развитии экономики двух регионов».