Бозумбаев рассказал, как разделят Алматинскую область
По словам акима Алматинской области, во исполнение поручения главы государства, озвученном в Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», проводится работа по разделению Алматинской области на области Жетысу и Алматинскую.
Объединение Алматинской и Талдыкорганской областей в нынешних границах произошло в 1997 году с центром в Алматы. В соответствии с указом президента РК от 14 апреля 2001 года областной центр был дислоцирован в Талдыкорган. Территория области составляет 223,6 тыс. кв. км, численность населения на начало 2022 года составила 2 млн 108 тыс. человек. В состав области входит 17 районов и три города областного значения, 742 населенных пункта.Канат Бозумбаев
Аким отметил, что в результате укрупнения (на основе объединения двух областей) Алматинская область за годы своего развития добилась определенных успехов в социально-экономическом развитии.
Но в разрезе отдельных сельских населенных пунктов желаемые перемены, направленные на решение проблем, проходят очень медленно в силу существующих причин объективного и субъективного характера.Канат Бозумбаев
Он объяснил, почему производится разделение Алматинской области.
Разделение Алматинской области производится не из-за того, что исчерпала свои возможности по обеспечению дальнейшего социально-экономического роста, а для решения вопросов государственной важности, то есть развития Алматинской агломерации, где проживает свыше 1 млн жителей области. Из них 170 тыс. человек живут в необустроенных дачных массивах, находящихся в пригороде Алматы. Из Талдыкоргана, отдаленно, решать эти вопросы непросто.Канат Бозумбаев
Поэтому задача, как отметил аким, «поставленная главой государства по совершенствованию административно-территориального устройства страны, имеет большое значение».
Разделение Алматинской области на области Жетысу с административным центром в городе Талдыкоргане и Алматинскую с административным центром в городе Капшагае придаст мощный импульс развитию двух регионов. На территории создаваемой области Жетысу будут находиться восемь районов, два города и 352 населенных пункта, на территории Алматинской области – девять районов и один город, в составе которых 380 населенных пунктов.Канат Бозумбаев
Далее аким перечислил, что в настоящее время сделано акиматом для разделения Алматинской области:
акиматом разработан Алгоритм действий по принятию указа президента РК об административно-территориальном устройстве;
создана рабочая комиссия по разделению области, в которую вошли определенные руководители областных управлений и территориальных органов;
подготовлен проект постановления правительства РК об изменении границы Алматинской области путем исключения из ее территории земель области Жетысу;
разработана схематическая карта с указанием на ней новых границ административно-территориальных единиц, других географических данных, имеющих значение для решения вопроса;
ведется разработка нового генерального плана и проекта детальной планировки города Капшагая;
проводится научная экспертиза по проводимым преобразованиям и переименованиям;
проведены экономические расчеты и подготовлен аналитический материал по социально-экономическому развитию Алматинской области и области Жетысу;
начаты работы по перераспределению действующей штатной численности и определению объектов для размещения государственных органов.
В Министерство национальной экономики направлено предложение с обоснованием необходимости увеличения лимита штатной численности и предлагаемой структурой местных исполнительных органов в связи с образованием области Жетысу (дополнительно 448 единиц).Канат Бозумбаев
Также, как отметил аким, имеется ряд проблемных вопросов с финансированием затрат, вытекающих в связи с переездом.
Поскольку администрация области Жетысу остается в Талдыкоргане, дополнительные расходы будут связаны с обустройством Алматинской области, администрация которой будет находиться в городе Капшагае. Это, в первую очередь, аренда служебных помещений, выплата подъемных пособий, аренда жилища сотрудников и членов их семей.Канат Бозумбаев
По словам акима, расчеты по данным расходам производятся и будет представлена бюджетная заявка для выделения средств из республиканского бюджета.
Для развития и строительства нового административно-делового центра Алматинской области с целью сокращения сроков проведения госзакупок (проектирование, строительство, инжиниринговые услуги) предложено принятие постановления правительства по поручению президента РК об определении лиц, у которых будут приобретаться услуги путем прямого заключения договоров (основание пп. 56. п. 3 ст. 39 ЗРК «О госзакупках).Канат Бозумбаев
В целом, как заверил аким, «выполнение задачи по разделению Алматинской области не скажется отрицательно на развитии экономики двух регионов».
Наоборот, создаются дополнительно новые возможности для значительного увеличения плановых показателей, утвержденных до 2025 года.Канат Бозумбаев