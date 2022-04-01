Джим Керри уходит на пенсию — подборка лучших фильмов с актером

60-летний американский актер Джим Керри заявил в интервью, что хочет на пенсию, поэтому решил оставить актерскую карьеру. При этом, комик не исключает, что в будущем может вернуться в профессию для осуществления каких-нибудь невероятных предложений.

За всю свою насыщенную первыми ролями профессиональную жизнь, актер так и не удостоился ни одной статуэтки «Оскара». При этом, Керри является обладателем семи статуэток «Золотой глобус» в номинации за лучшие мужские роли: «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума», «Роковое число 23», «Всегда говори «Да», «Гринч — похититель Рождества», «Лжец, лжец», «Маска».

Кроме того, Керри — многократный обладатель «MTV Movie Award» и номинант на премию BAFTA.

Редакция Zakon.kz предлагает вспомнить самые яркие и запоминающиеся звездные образы Джима Керри в кино:

«Маска»

Волшебная маска случайным образом попадает к скромному и застенчивому служащему банка и скучная жизнь Стенли Ипкиса меняется на глазах.

Джим Керри блестяще исполнил роль детектива по розыску домашних питомцев. Эйс Вентура сталкивается нос к носу с акулой-людоедом, спасает зверушек и очаровывает женщин.

«Тупой и еще тупее» Двое недотеп — Ллойд Крисмас (Джим Керри) и Харри Данн — каждый день вляпываются в удивительные и комичные истории. «Брюс Всемогущий» Комедия о пессимисте Брюсе Нолане — популярном телеведущем, который однажды посмел бросить вызов Богу и неожиданно получил ответ от Всевышнего.

«Лжец, лжец»

Джим Керри исполнил роль блестящего адвоката и неисправимого лжеца по имени Флетчер Рид.