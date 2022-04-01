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13:06 01.04.2022

«Ухожу на пенсию»: Джим Керри заявил о завершении карьеры

завершение карьеры Фото: Instagram.com/jimcarrey
Канадский и американский актер Джим Керри объявил, что намерен завершить карьеру. Он отметил, что уходит на пенсию, сообщает Zakon.kz.
Я ухожу на пенсию. Я говорю довольно серьезно, - заявил он во время интервью.

Тем не менее 60-летний Керри уточнил, что в будущем может рассмотреть сценарии проектов, по-настоящему важных для людей.

Мне действительно нравится моя спокойная жизнь, и я действительно люблю наносить краски на холст, и я действительно люблю свою духовную жизнь... - добавил телеведущий.

По его словам, как отмечает «Газета.ру», он сделал достаточно в ходе съемок в кино.

Сейчас артисту 60 лет, его карьера на большом экране продолжалась более 40 лет.

Он начинал как стендап-комик в Yuk Yuk's в Торонто. Со временем у него начали появляться масштабные роли в кино, включая комедийные.

Наиболее известен по участию в фильмах «Маска» (1994), «Бэтмен навсегда» (1995), «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1994), «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа» (1995), «Тупой и еще тупее» (1994), «Лжец, лжец» (1997), «Брюс Всемогущий» (2003), «Шоу Трумана» (1998), «Человек на Луне» (1999), «Вечное сияние чистого разума» (2004) и «Гринч — похититель Рождества» (2000). Обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов», номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий.

Кроме того, является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и всего мира.

Ранее стало известно, что Брюс Уиллис завершает карьеру из-за проблем со здоровьем.

Анастасия Московчук
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