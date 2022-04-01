Синоптики рассказали, в каких регионах Казахстана ожидаются осадки 2 апреля

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков из-за влияния отрога антициклона.

Лишь на севере, крайнем северо-западе и в горных районах юга страны уходящий циклон будет оказывать свое влияние, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – с пыльной бурей. РГП «Казгидромет»

На севере Костанайской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

На востоке, юге Актюбинской области ожидается туман, днем на северо-западе, юге – усиление ветра 16 м/с.

На севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед, на западе – туман, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается гололед, на юго-западе, востоке – туман, на севере, западе – усиление ветра 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

Ночью на западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на юго-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

На севере, юге Павлодарской, на западе Атырауской области ожидается туман.

Ранее в РГП «Казгидромет» рассказали, какой будет погода в Казахстане в выходные (2-4 апреля), а также предоставили прогноз погоды на апрель.