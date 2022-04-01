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Законодательство РК
16:58 01.04.2022

Очередной схрон с оружием обнаружили в Алматинской области

алматинская область, оружие, схрон, обнаружение Фото: скриншот
В Алматинской области полицейскими обнаружен очередной схрон с оружием – изъяты гладкоствольное ружье, патроны и бронежилет. Об этом сообщили в Департаменте полиции на транспорте МВД РК, передает Zakon.kz.

По словам начальника ДП на транспорте Онала Бекиева, на станции «Алматы-1» (на перегоне «Шамалган – Жынгылды») в заброшенном здании в пяти метрах от железнодорожного пути изъяты гладкоствольное ружье марки «Форд 500» 12 калибра (номера стерты), 60 патронов, бронежилет и радиостанция марки «Хиотей».

Оружие и боеприпасы были замотаны в одеяло, все присыпано мусором и песком. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»).Онал Бекиев

Начальник ДП на транспорте отметил, что в настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению оружия и боеприпасов.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.Онал Бекиев

30 марта стало известно, что полиция Алматы обнаружила несколько схронов с оружием и боеприпасами на территории Алматинской области.

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