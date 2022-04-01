Очередной схрон с оружием обнаружили в Алматинской области

По словам начальника ДП на транспорте Онала Бекиева, на станции «Алматы-1» (на перегоне «Шамалган – Жынгылды») в заброшенном здании в пяти метрах от железнодорожного пути изъяты гладкоствольное ружье марки «Форд 500» 12 калибра (номера стерты), 60 патронов, бронежилет и радиостанция марки «Хиотей».

Оружие и боеприпасы были замотаны в одеяло, все присыпано мусором и песком. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК («Незаконное хранение оружия и боеприпасов»). Онал Бекиев

Начальник ДП на транспорте отметил, что в настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению оружия и боеприпасов.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Онал Бекиев

30 марта стало известно, что полиция Алматы обнаружила несколько схронов с оружием и боеприпасами на территории Алматинской области.