Определены чемпионы турнира «Лучшие из лучших» по казахша курес
Среди палуанов традиционно самыми престижными считаются турниры в тяжелой весовой категории. Как правило, здесь разыгрываются самые ценные призы. В связи с этим, главной целью организаторов данных состязаний было привлечь внимание к борцам в более легких весах.
На дебютный турнир, который прошел в столичном зале единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, были приглашены ведущие палуаны Казахстана. Чемпионам приготовили солидный денежный приз в размере 10 000 долларов США (более четырех с половиной миллионов тенге) и титул «Главный палуан».
Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz
В итоге победителями турнира «Лучшие из лучших» стали:
55 кг - Бекжан Толепов (Кызылординская область).
60 кг - Ержан Еренкайыпов (Нур-Султан).
66 кг - Армат Есказиев (Алматы).
74 кг - Шалкыбек Рахметоллаев (ВКО).
82 кг Айдар Бескемпыр (Жамбылская область).
90 кг - Ерсултан Музаппаров (Шымкент).
100 кг - Бекзат Ахметбеков (Карагандинская область).
+100 кг - Максат Исагабылов (Кызылординская область).
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