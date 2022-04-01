Определены чемпионы турнира «Лучшие из лучших» по казахша курес

Среди палуанов традиционно самыми престижными считаются турниры в тяжелой весовой категории. Как правило, здесь разыгрываются самые ценные призы. В связи с этим, главной целью организаторов данных состязаний было привлечь внимание к борцам в более легких весах.

На дебютный турнир, который прошел в столичном зале единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, были приглашены ведущие палуаны Казахстана. Чемпионам приготовили солидный денежный приз в размере 10 000 долларов США (более четырех с половиной миллионов тенге) и титул «Главный палуан».

Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz

В итоге победителями турнира «Лучшие из лучших» стали:

55 кг - Бекжан Толепов (Кызылординская область).

60 кг - Ержан Еренкайыпов (Нур-Султан).

66 кг - Армат Есказиев (Алматы).

74 кг - Шалкыбек Рахметоллаев (ВКО).

82 кг Айдар Бескемпыр (Жамбылская область).

90 кг - Ерсултан Музаппаров (Шымкент).

100 кг - Бекзат Ахметбеков (Карагандинская область).

+100 кг - Максат Исагабылов (Кызылординская область).

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