Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сборная Казахстана по казахша курес стала лучшей на Всемирных играх боевых искусств

Казахша курес Победитель Игр Фото: Instagram/drs_kz
В Эр-Рияде (ОАЭ) продолжаются V Всемирные игры боевых искусств. Накануне прошли соревнования по казахша курес, где сильнейшими стали представители казахстанской дружины, которые завоевали первое общекомандное место, сообщает Zakon.kz.

Выиграйте iPhone 15, став зрителем нового шоу на YouTube-канале Olimpbet Play! Убойный турнир UFC 294, развлекательный парк Ferrari World и другие приключения казахстанцев в Абу-Даби. Подпишитесь на канал и участвуйте в розыгрыше топового смартфона!

Все палуаны национальной сборной по казахша курес, которые прибыли на Всемирные игры боевых искусств, уедут домой с призами.

В копилке наших борцов три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.

На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Жумажан Кожамбеков (75 кг), Мади Амангельды (85 кг) и Роза Нысантайкызы (70 кг).

Каратэ ЧА Серебро

Фото: Instagram/drs_kz

Награды серебряного качества удостоился Нур Аманшукуров (65 кг), а "бронза" досталась Раузе Нурмухамбетовой (60 кг).

Всемирные Игры Боевых искусств Золото

Фото: Instagram/drs_kz

В этом году казахша курес впервые вошел в программу Игр боевых искусств. По итогам состязаний казахстанцы в общем зачете заняли 1 место, а Узбекистан и Кыргызстан вошли в тройку лидеров.

Мужчины определяли чемпионов в трех весовых категориях, а женщины – в двух. Конкуренцию представителям Казахстана составили около 40 борцов из 14 стран мира.

Днем ранее на Всемирных играх боевых искусств завершились состязания по панкратиону, где сборная Казахстана завоевала пять серебряных и две бронзовые награды.

Читайте также

спорт
"Кайрат" сыграл вничью с венгерским "Халадашем" в Лиге чемпионов по футзалу
хоккей
"Барыс" в овертайме проиграл минскому "Динамо"
Как выглядит медальная таблица Пара Азиатских игр после пятого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Пара Азиатских игр после пятого дня соревнований
Куандык Шынасилов
ОАЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Али Окапов сделал громкое заявление
Али Окапов сделал громкое заявление из-за ордена "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Почему растет курс рубля в обменниках Казахстана
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Кому звезды обещают финансовую удачу в ноябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления