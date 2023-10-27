Сборная Казахстана по казахша курес стала лучшей на Всемирных играх боевых искусств

В Эр-Рияде (ОАЭ) продолжаются V Всемирные игры боевых искусств. Накануне прошли соревнования по казахша курес, где сильнейшими стали представители казахстанской дружины, которые завоевали первое общекомандное место, сообщает Zakon.kz.

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Все палуаны национальной сборной по казахша курес, которые прибыли на Всемирные игры боевых искусств, уедут домой с призами.

В копилке наших борцов три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.

На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Жумажан Кожамбеков (75 кг), Мади Амангельды (85 кг) и Роза Нысантайкызы (70 кг).





Фото: Instagram/drs_kz

Награды серебряного качества удостоился Нур Аманшукуров (65 кг), а "бронза" досталась Раузе Нурмухамбетовой (60 кг).





Фото: Instagram/drs_kz

В этом году казахша курес впервые вошел в программу Игр боевых искусств. По итогам состязаний казахстанцы в общем зачете заняли 1 место, а Узбекистан и Кыргызстан вошли в тройку лидеров.



Мужчины определяли чемпионов в трех весовых категориях, а женщины – в двух. Конкуренцию представителям Казахстана составили около 40 борцов из 14 стран мира.

Днем ранее на Всемирных играх боевых искусств завершились состязания по панкратиону, где сборная Казахстана завоевала пять серебряных и две бронзовые награды.