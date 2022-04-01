Российская мука может захватить местный рынок – эксперт о рисках

Евгений Ган сообщил, что Казахстан оказался заложником ситуации, когда Россия ввела запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС с 15 марта.

У нас стоимость зерна поднялась настолько высоко на сегодня, что мы оказались заложниками данной ситуации, когда Россия ввела такой вот запрет. Надо четко понимать, что зерно такой высокой стоимости неизбежно приведет к тому, что у нас будет повышаться внутренняя цена на муку или хлебопродукты. И на сегодня будет наблюдаться экспансия российской муки. По крайней мере, в приграничные районы будет проникать российская мука, так как цена на нее существенно дешевле. Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган

Эксперт напомнил, что сегодня состоялось заседание правительства по стабилизации цен на внутреннем рынке.

То решение, которое было принято там, откровенно говоря, вызывает удивление, так как мы просили, чтобы экспорт упорядочили и ограничили. По большому счету, то решение, которое сегодня было принято, – это установить экспорт на ближайшие два месяца в объеме 1 млн тонн. Но за последние три года, если посмотреть, мы как раз-таки и вывозили всегда такие же объемы. И 10% из этого объема зерновики должны будут сдавать по фиксированной удешевленной цене в Продкорпорацию для того, чтобы пополнить Стабфонды для сдерживания цен на внутреннем рынке. Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган

Во-вторых, добавил спикер, принято решение о том, чтобы установить количественное ограничение на экспорт муки в объеме 300 тыс. тонн, а также обязать мукомолов сдавать муку в Продкорпорацию по удешевленной цене в объеме 10%.

Такие меры, по его словам, негативно отразятся на деятельности мукомолов.

Мельницы наши в перспективе на эти два месяца будут вынуждены остановиться. Вот и все. Потому что мы сейчас не конкуренты по цене с российской мукой. Мы не конкуренты по цене с мукой узбекских производителей, которые будут производить ее из нашего зерна на внешнем рынке. Запасы дешевого российского зерна наших мукомолов за эти две недели заканчиваются. Внешние наши покупатели к резкому повышению цены на муку не готовы. Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган

Еще один риск коснется птицеводов и овцеводов Казахстана.

Мы сейчас не будем производить отруби. И в весенний период будет, когда они как никогда будут нужны для птичников и овцеводов, и опять начнется у нас хай-вай, что мукомолы задирают цены на отруби. А мы их не задираем. Их просто на рынке будет очень и очень мало. Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган

В этой ситуации мукомолы предлагают ввести экспортную пошлину по примеру РФ. Тогда, по словам Евгения Гана, Россия бы открыла для нас доступ на свой рынок по зерну.

Во-вторых, это бы дало возможность удержать цену на внутреннем рынке на более низком уровне и обеспечить конкурентоспособность казахстанской муки как внутри страны, так и на внешнем рынке.

Но это решение правительством, к сожалению, было отвергнуто. Будем ждать 1 июля. Россия может пересмотреть свою политику по отношению к экспорту зерна. Если она оставит свое решение в силе, мы будем смотреть, как будет. Если наш внутренний покупатель будет готов к такому резкому повышению цен, мы будем производить муку по более дорогой цене. Как будет со внешним рынком? Думаю, мы на внешний рынок как экспортеры муки работать не будем. Будем останавливаться. Будем банкротиться и сокращать рабочие места. Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган

Отметим, что порядка 1,3 млн тон муки в прошлом году Казахстан продал на внешние рынки. Основные покупатели – Афганистан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. В эти страны уходит 98% нашей муки.

Ранее президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган заявил о возможности резкого увеличения цен на муку в Казахстане.