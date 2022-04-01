Смаилов распределил обязанности между своими вице-премьерами

Согласно документу, в круг обязанностей первого заместителя премьер-министра Романа Скляра включены вопросы развития транспортной инфраструктуры и логистики, развития строительства и модернизации ЖКХ.

Фото: primeminister.kz

Также Скляр курирует вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, угольной, атомной промышленности и ядерной энергетики, промышленности, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии, экспортного контроля, охраны окружающей среды, агропромышленного комплекса, подготовки и прохождения отопительных сезонов, чрезвычайной ситуации и мобилизационной работы, космической деятельности, связи и другие.

За заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым закреплены вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, развития культуры и спорта, туризма, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, государственного языка, демографической и миграционной политики.

Фото: primeminister.kz

Также в круг координируемых вопросов входит взаимодействие государства и гражданского общества.

Заместитель премьер-министра Мухтар Тлеуберди координирует вопросы реализации внешнеполитического курса, осуществления внешнеэкономической политики и координации международных договоров, в том числе вопросы демаркации, делимитации Государственной границы РК, привлечения внешних инвестиций, расширения торгово-экономических, финансовых, научных и научно-технических, культурных, а также иных связей РК с иностранными государствами и международными организациями.

Фото: primeminister.kz

В круг координируемых вопросов входят также международное сотрудничество в области миграции, деятельность межправительственных комиссий с зарубежными странами.

Заместитель премьер-министра Бахыт Султанов курирует вопросы торговой политики, тарифной политики, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации.

Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев координирует вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой и таможенной политики, системы государственного планирования, развития малого и среднего предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий.

Фото: primeminister.kz

Также закреплены вопросы инвестиционной политики, статистики, развития проектного управления, снижения административных барьеров для предпринимателей (вопросы Doing Business), координации международных финансовых институтов.

В круг координирующих вопросов входят также демонополизация экономики, реформирование деятельности субъектов квазигосударственного сектора, рассмотрение и решение проблемных вопросов бизнеса.