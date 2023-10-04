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Законодательство РК

Чем будут заниматься заместители премьер-министра Казахстана

Кто из заместителей премьера за какие вопросы отвечает в Казахстане Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между своими заместителями и определил, за какие сферы будет отвечать каждый из них, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе главы правительства 4 октября, по новому распоряжению в обязанности непосредственно премьер-министра РК Алихана Смаилова будет входить руководство деятельностью правительства, решение стратегических вопросов экономической, финансовой, фискальной и таможенной политики, а также государственного бюджета. Премьер также курирует вопросы межгосударственных отношений и международного сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата, обороны и правопорядка, управления государственными активами, цифровизации отраслей, развития цифровой экономики и ОПК. Также Алихан Смаилов руководит работой Республиканской бюджетной комиссии, Совета по экономической политике, Национальной комиссии по модернизации и других консультативно-совещательных органов.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр отвечает за:

  • оперативное управление экономикой и региональной политикой;
  • развитие транспортной инфраструктуры и логистики, строительства, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, нефтегазового сектора и нефтехимии;
  • энергосбережение и повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии, вопросы промышленности, в том числе угольной и атомной;
  • вопросы ядерной энергетики, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования;
  • экспортный контроль, охрану окружающей среды, использование природных ресурсов, вопросы чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы.

Также Роман Скляр координирует работу по подготовке к отопительным сезонам, развитию специальных экономических и индустриальных зон, увеличению доли казахстанского содержания при госзакупках, обеспечению космической деятельности и военной безопасности, развитию инфраструктуры туризма и спорта.

Вице-премьер и руководитель Аппарата правительства РК Галымжан Койшыбаев занимается:

  • вопросами организационно-правового, экспертно-аналитического, кадрового, информационного и материально-технического обеспечения деятельности премьер-министра и правительства, дебюрократизации госаппарата, реализации административной реформы госорганов;
  • вопросами цифровизации центральных и местных исполнительных органов;
  • координацией работы по созданию единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения госорганов, деятельности центральных и местных исполнительных органов, законотворческой работы;
  • контролем за исполнением актов и поручений главы государства, данных правительству, актов правительства, поручений премьер-министра.

Ерулан Жамаубаев координирует вопросы:

  • финансового сектора, макроэкономической политики;
  • бюджетной, налоговой и таможенной политики;
  • системы государственного планирования, тарифной политики;
  • развития малого и среднего предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий;
  • инвестиционной политики, регулирования естественных монополий;
  • развития конкуренции и защиты прав потребителей;
  • развития проектного управления, координации международных финансовых институтов;
  • рассмотрения и решения проблемных вопросов бизнеса, в том числе в части снижения административных барьеров, реформирования деятельности субъектов квазигоссектора.

Мурат Нуртлеу курирует вопросы:

  • реализации внешнеполитического курса, осуществления внешнеэкономической политики и продвижения международного имиджа РК;
  • заключения, выполнения, изменения, приостановления и прекращения действия международных договоров, в том числе демаркации и делимитации государственной границы;
  • привлечения внешних инвестиций, улучшения инвестклимата, формирования положительного имиджа РК на международных рынках;
  • расширения финансовых, научных и научно-технических, культурных и прочих связей с иностранными государствами и международными организациями, международного сотрудничества в области миграции.

Тамара Дуйсенова отвечает за:

  • развитие образования и науки, здравоохранения, социальную модернизацию и социальную политику;
  • вопросы занятости, взаимодействия государства и гражданского общества, молодежной и семейной политики, межконфессионального и межэтнического согласия;
  • развитие культуры и спорта, государственного языка, демографической и миграционной политики, реализации программы "Ауыл аманаты".

Серик Жумангарин среди вице-премьеров – главный по вопросам:

  • торговой политики, агропромышленного комплекса, земельных отношений;
  • сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации;
  • деятельности АО "НК "QazExpoCongress" и АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport".

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК рассказал о том, какие крупные промышленные проекты появятся в Казахстане.

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