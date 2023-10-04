Чем будут заниматься заместители премьер-министра Казахстана

Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между своими заместителями и определил, за какие сферы будет отвечать каждый из них, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе главы правительства 4 октября, по новому распоряжению в обязанности непосредственно премьер-министра РК Алихана Смаилова будет входить руководство деятельностью правительства, решение стратегических вопросов экономической, финансовой, фискальной и таможенной политики, а также государственного бюджета. Премьер также курирует вопросы межгосударственных отношений и международного сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата, обороны и правопорядка, управления государственными активами, цифровизации отраслей, развития цифровой экономики и ОПК. Также Алихан Смаилов руководит работой Республиканской бюджетной комиссии, Совета по экономической политике, Национальной комиссии по модернизации и других консультативно-совещательных органов.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр отвечает за:

оперативное управление экономикой и региональной политикой;

развитие транспортной инфраструктуры и логистики, строительства, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, нефтегазового сектора и нефтехимии;

энергосбережение и повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии, вопросы промышленности, в том числе угольной и атомной;

вопросы ядерной энергетики, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования;

экспортный контроль, охрану окружающей среды, использование природных ресурсов, вопросы чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы.

Также Роман Скляр координирует работу по подготовке к отопительным сезонам, развитию специальных экономических и индустриальных зон, увеличению доли казахстанского содержания при госзакупках, обеспечению космической деятельности и военной безопасности, развитию инфраструктуры туризма и спорта.

Вице-премьер и руководитель Аппарата правительства РК Галымжан Койшыбаев занимается:

вопросами организационно-правового, экспертно-аналитического, кадрового, информационного и материально-технического обеспечения деятельности премьер-министра и правительства, дебюрократизации госаппарата, реализации административной реформы госорганов;

вопросами цифровизации центральных и местных исполнительных органов;

координацией работы по созданию единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения госорганов, деятельности центральных и местных исполнительных органов, законотворческой работы;

контролем за исполнением актов и поручений главы государства, данных правительству, актов правительства, поручений премьер-министра.

Ерулан Жамаубаев координирует вопросы:

финансового сектора, макроэкономической политики;

бюджетной, налоговой и таможенной политики;

системы государственного планирования, тарифной политики;

развития малого и среднего предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий;

инвестиционной политики, регулирования естественных монополий;

развития конкуренции и защиты прав потребителей;

развития проектного управления, координации международных финансовых институтов;

рассмотрения и решения проблемных вопросов бизнеса, в том числе в части снижения административных барьеров, реформирования деятельности субъектов квазигоссектора.

Мурат Нуртлеу курирует вопросы:

реализации внешнеполитического курса, осуществления внешнеэкономической политики и продвижения международного имиджа РК;

заключения, выполнения, изменения, приостановления и прекращения действия международных договоров, в том числе демаркации и делимитации государственной границы;

привлечения внешних инвестиций, улучшения инвестклимата, формирования положительного имиджа РК на международных рынках;

расширения финансовых, научных и научно-технических, культурных и прочих связей с иностранными государствами и международными организациями, международного сотрудничества в области миграции.



Тамара Дуйсенова отвечает за:

развитие образования и науки, здравоохранения, социальную модернизацию и социальную политику;

вопросы занятости, взаимодействия государства и гражданского общества, молодежной и семейной политики, межконфессионального и межэтнического согласия;

развитие культуры и спорта, государственного языка, демографической и миграционной политики, реализации программы "Ауыл аманаты".

Серик Жумангарин среди вице-премьеров – главный по вопросам:

торговой политики, агропромышленного комплекса, земельных отношений;

сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации;

деятельности АО "НК "QazExpoCongress" и АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport".

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК рассказал о том, какие крупные промышленные проекты появятся в Казахстане.