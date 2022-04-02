Эмомали Рахмон призвал население запастись продуктами на два года

Президент Таджикистана выступил с поздравительным посланием по случаю наступления священного месяца Рамазан, передает Sputnik Таджикистан.

В своем обращении он призвал граждан добросовестно трудиться, быть бережливыми и запастись продуктами питания на два года вперед. Рахмон назвал текущий год «самым тяжелым» за последнее столетие и напомнил согражданам о необходимости быть готовыми к защите суверенитета страны.

Человечество сегодня находится в самом чувствительном и сложном периоде своей более чем вековой истории. По мнению экспертов, последствия этого чрезвычайно чувствительного периода кризиса непредсказуемы и долгосрочны. Этот год будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях, и прежде всего в плане обеспечения продовольственной безопасности. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана подчеркнул, что нужно дорожить каждым днем весны, вовремя сажать урожай и «решать вопрос о двухлетних запасах продовольствия в каждой семье». Уже сегодня необходимо принять все меры, чтобы жители страны не страдали от дефицита продовольствия или роста цен на него, особенно в предстоящий осенне-зимний период, сказал он.