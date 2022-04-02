Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:12 02.04.2022

Уилл Смит покинул Киноакадемию США из-за инцидента на «Оскаре»

Голливуд актер Фото: Instagram/willsmith
18 апреля должно было состояться заседании совета, на котором могло бы быть принято решение о заморозке или аннулировании членства Смита в киноакадемии, сообщает Zakon.kz.

Американский актер Уилл Смит принял решение покинуть Американскую киноакадемию из-за скандала, разгоревшегося после того, как он дал пощечину комику Крису Року во время церемонии награждения премии «Оскар», сообщают «Известия».

Как рассказал актер, он хочет позволить Академии «вернуться к невероятной работе, которую она делает для поддержки творчества и артистизма в кино».

Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и прославиться за их выдающуюся работу. Я убит горем.Уилл Смит

31 марта Американская академия киноискусств инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении актера за неподобающее поведение.

18 апреля должно было состояться заседании совета, на котором могло бы быть принято решение о заморозке или аннулировании членства Смита в киноакадемии.

Голливудский актер и музыкант Уилл Смит на 94-й церемонии вручения «Оскара» ударил по лицу комика Криса Рока. Комик пошутил из-за выбритой головы Джады Пинкетт-Смит — супруги Уилла Смита, страдающей от алопеции — выпадения волос.

Позже на церемонии Смит был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард» о детстве теннисисток Винус и Серены Уильямс.

Данияр Кунафин
Голливуд
Бозумбаев рассказал, как разделят Алматинскую область
01.04.2022
Какая погода ждет казахстанцев в апреле
01.04.2022
В Нацбанке объяснили, как защитят тенговые вклады
01.04.2022
Мужчины, спасшие школьницу в Актобе, рассказали подробности
01.04.2022
Насколько «силен» паспорт Казахстана: куда можно отправиться без виз
01.04.2022
Главная Топ LIVE Все