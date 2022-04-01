В отношении Уилла Смита киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство

Как сообщает телеканал CNN, процесс инициирован советом управляющих за нарушение стандартов Академии, а это: неуместный физический контакт, оскорбительное или угрожающее поведение.

События развивались непредсказуемо. Но хотели бы уточнить, что мы попросили мистера Смита покинуть зал, однако он отказался. Это, конечно, не снижает нашей ответственности за произошедшее, отмечается в заявлении Академии.

Заседание совета директоров Киноакадемии назначено на 18 апреля, где будет решено, какие меры могут быть приняты в отношении актера. Есть вероятность, что его членство в Киноакадемии может быть заморожено или аннулировано, а также применены другие меры.

Скандальный инцидент произошел на 94-й церемонии вручения награды киноакадемии США. После злой шутки ведущего Криса Рока о стрижке супруги Смита Джады Пинкетт-Смит, которая страдает алопецией, Уилл Смит вышел на сцену и ударил комика по лицу.