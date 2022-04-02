10:16 02.04.2022
Дорогу смыло в Актюбинской области
Фото: ДП Актюбинской области
Полицейские Актюбинской области рекомендовали водителям планировать маршрут в другом направлении, передает Zakon.kz.
1 апреля на 283-м км автодороги Актобе – Астрахань в направлении Атырауской области (территория Байганинского района) смыло часть дороги, сообщает ДП Актюбинской области.
Фото: ДП Актюбинской области
Причиной смыва назвали паводки. На восстановление дороги потребуется время.
Фото: ДП Актюбинской области
В департаменте полиции области рекомендовали водителям заблаговременно планировать свой маршрут в другом направлении, из-за отсутствия проезда на пострадавшем участке.