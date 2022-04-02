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10:16 02.04.2022

Дорогу смыло в Актюбинской области

Смыв дороги Фото: ДП Актюбинской области
Полицейские Актюбинской области рекомендовали водителям планировать маршрут в другом направлении, передает Zakon.kz.

1 апреля на 283-м км автодороги Актобе – Астрахань в направлении Атырауской области (территория Байганинского района) смыло часть дороги, сообщает ДП Актюбинской области.

дорога смыв паводки

Фото: ДП Актюбинской области

Дорогу смыло паводки

Фото: ДП Актюбинской области

Причиной смыва назвали паводки. На восстановление дороги потребуется время.

В департаменте полиции области рекомендовали водителям заблаговременно планировать свой маршрут в другом направлении, из-за отсутствия проезда на пострадавшем участке.

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