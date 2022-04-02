Дорогу смыло в Актюбинской области

1 апреля на 283-м км автодороги Актобе – Астрахань в направлении Атырауской области (территория Байганинского района) смыло часть дороги, сообщает ДП Актюбинской области.

Фото: ДП Актюбинской области

Фото: ДП Актюбинской области

Причиной смыва назвали паводки. На восстановление дороги потребуется время.

В департаменте полиции области рекомендовали водителям заблаговременно планировать свой маршрут в другом направлении, из-за отсутствия проезда на пострадавшем участке.