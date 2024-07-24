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Законодательство РК

Водитель автобуса в наркотическом опьянении перевозил рабочих в Актюбинской области

Водитель автобуса в наркотическом опьянении перевозил рабочих в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 19:22 Фото: polisia.kz
В Актюбинской области полицейские выявили водителя автобуса, который управлял транспортным средством в наркотическом опьянении, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, водитель осуществлял перевозку рабочих одной из местных компаний. В отношении нарушителя судом вынесено решение об административном аресте на 15 суток и лишении права управления транспортным средством на семь лет.

Также в рамках ОПМ "Автобус" в первый же день, 23 июля, выявлено 70 административных правонарушений со стороны водителей общественного транспорта. В основном это нарушения правил перевозки пассажиров и багажа, отсутствие технического осмотра.

Ранее в полиции Алматы объяснили, почему в городе проверяют пассажирский транспорт.

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