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Гибель детей в пожаре в Атырауской области: скончалась их мать

Гибель детей в пожаре в Атырауской области: скончалась их мать, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 19:55 Фото: pixabay
Мать детей, которые погибли в пожаре в Атырауской области, скончалась в больнице, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 апреля написало издание "Мой город" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона. 

"26 апреля в 3:30 в реанимационном отделении скончалась и мать детей. Женщина получила 90-95% ожогов кожного покрова. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое", – говорится в сообщении.

Отмечается, что госпитализированный мужчина находится в сознании. Он получает лечение в Индерской районной больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. 

Ранее сообщалось, что ночью 25 апреля 2024 года на единый номер вызова экстренных оперативных служб (112) поступил звонок с информацией о дыме из окна пятиэтажки в поселке Индербор Атырауской области. Прибывшие пожарные установили, что загорелась квартира на втором этаже. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям обнаружили в спальне тела детей десяти и семи лет. Их мать и ее сожитель были госпитализированы в больницу. 

Позже в Департаменте полиции сообщили, что пожар в квартире произошел из-за поджога. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан подозреваемый. 

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