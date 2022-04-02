Генпрокуратура опубликовала памятку для казахстанцев по вопросам обращения в надзорный орган.

Пункт 6 статьи 6 закона «О прокуратуре» предусматривает, что при осуществлении надзора прокуратура не подменяет функции других госорганов.

Этим же законом определены категории вопросов, рассматриваемых прокурорами: в интересах лиц, которые не могут себя защитить, неограниченного круга лиц, а также при угрозе необратимых последствий, при условии бездействия госорганов.

Другими словами, если поступившее обращение не подпадает под вышеуказанную категорию и подлежит рассмотрению другим административным органом, то прокуратура обязана перенаправить его по назначению.

Перенаправляются обращения по земельным и имущественным спорам между физическими и юридическими (негосударственными) лицами, по внутренним спорам кооперативов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, трудового законодательства, неисполнения судебных решений, договорных обязательств, по исполнению кредитных обязательств перед банками второго уровня, здравоохранения, качества образования.

Это несколько затягивает время и влияет на оперативное разрешение проблем обратившихся.

В прокуратуре отметили, что казахстанцам надо знать компетенции госорганов для того, чтобы их вопросы решались быстрее.

Кроме этого, прокурор вправе опротестовывать не все судебные решения.

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу прокуратура уполномочена рассматривать жалобы на решения судов только в случаях, когда есть интересы государства и общества, лиц неспособных самостоятельно защищать свои права, а также когда предписано законом, или когда необходимость участия прокурора признана судом.

По частно-правовым спорам стороны должны самостоятельно обжаловать оспариваемые судебные акты в суд.