Советы

Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Фото: Zakon.kz
Представители Генпрокуратуры записали обращение к казахстанцам, в котором призвали помнить правила, помогающие не стать жертвами мошенников, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, мошенники звонят на телефон, представляются сотрудниками банка, полиции, КНБ, акимата, доставки товаров и почты, чтобы завладеть вашими деньгами или оформить на кредит. В Генпрокуратуре призвали опираться на следующие правила:

  1. Не разговаривать с незнакомцами.
  2. Если человек представился вашим знакомым либо другом знакомого и просит срочно деньги, либо провести какие-либо операции с вашими средствами или за кого-то проголосовать по ссылке, направленной вам на телефон, то обязательно отключите вызов, затем перезвоните знакомому для перепроверки, на самом ли деле он просил об этом.
  3. Через E-Gov или Kaspi.kz запретите оформление кредитов и займов на ваше имя.

Запомните!

  1. Настоящие сотрудники никогда не говорят о ваших деньгах, не спрашивают по телефону коды из SMS или данные карты, не звонят по видеовызову и с пугающими словами: "на вас оформили кредит", "ваш счет взломан".
  2. Если вам пришла ссылка от знакомого, не проходите по ней, возможно, его телефоном пользуются мошенники. Перезвоните знакомому и уточните, что он хотел.
  3. Не передавайте никому коды из SMS или приложения банка в телефоне.
  4. При подозрительных звонках перезвоните в банк по официальному номеру.
  5. При таких звонках сразу посоветуйтесь с детьми, внуками, соседями или вашим участковым, прежде чем что-то делать.
"Главное правило! Никогда не принимайте решений по телефону в тот же день. Мошенники всегда запугивают. Если не торопиться, вы обязательно сохраните свои деньги и спокойствие", – предупредили в Генпрокуратуре.

Ранее Минфин сделал важное заявление по "новой финансовой программе" и "выплатам" казахстанцам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
