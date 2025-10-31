Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Представители Генпрокуратуры записали обращение к казахстанцам, в котором призвали помнить правила, помогающие не стать жертвами мошенников, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, мошенники звонят на телефон, представляются сотрудниками банка, полиции, КНБ, акимата, доставки товаров и почты, чтобы завладеть вашими деньгами или оформить на кредит. В Генпрокуратуре призвали опираться на следующие правила:

Не разговаривать с незнакомцами. Если человек представился вашим знакомым либо другом знакомого и просит срочно деньги, либо провести какие-либо операции с вашими средствами или за кого-то проголосовать по ссылке, направленной вам на телефон, то обязательно отключите вызов, затем перезвоните знакомому для перепроверки, на самом ли деле он просил об этом. Через E-Gov или Kaspi.kz запретите оформление кредитов и займов на ваше имя.

Запомните!

Настоящие сотрудники никогда не говорят о ваших деньгах, не спрашивают по телефону коды из SMS или данные карты, не звонят по видеовызову и с пугающими словами: "на вас оформили кредит", "ваш счет взломан". Если вам пришла ссылка от знакомого, не проходите по ней, возможно, его телефоном пользуются мошенники. Перезвоните знакомому и уточните, что он хотел. Не передавайте никому коды из SMS или приложения банка в телефоне. При подозрительных звонках перезвоните в банк по официальному номеру. При таких звонках сразу посоветуйтесь с детьми, внуками, соседями или вашим участковым, прежде чем что-то делать.

"Главное правило! Никогда не принимайте решений по телефону в тот же день. Мошенники всегда запугивают. Если не торопиться, вы обязательно сохраните свои деньги и спокойствие", – предупредили в Генпрокуратуре.

