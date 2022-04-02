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Законодательство РК
17:30 02.04.2022

Спасатели ВКО на вертолете осмотрели паводкоопасные территории

осмотр Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В ходе облета на Ми-171 АО «Казавиаспас» МЧС РК проверены скопления снега и состояние рек по маршруту Усть-Каменогорск – Глубоковский район – Шемонаихинский район – Бородулихинский район, а также гидрологическая обстановка на реке Ертис, передает Zakon.kz.

Мониторинг провели заместитель акима ВКО Нуржан Жумадилов, заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области Азамат Тлешев, начальник Департамента по ЧС ВКО Ерлан Нурпеисов.

В настоящее время в области отмечается фаза снеготаяния.

Площадь покрытия снегом территории области уменьшилась с 73 до 66%. На малых реках отмечается ослабление ледовых явлений, частые промоины и вскрытие участков рек, без выхода на лед и подтоплений прибрежных территорий. Пресс-служба ДЧС ВКО

Река Ертис вскрыта от Усть-Каменогорского водохранилища до Шульбинского водохранилища, отмечаются редкие забереги.

На самом Шульбинском водохранилище наблюдается ледостав, ниже в створе от него до города Семей лед отсутствует. На территории Шемонаихинского района на река Уба до устья в Шульбинское водохранилище отмечаются закраины, вода на льду.

осмотр

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В целом на предупреждение и ликвидацию ЧС весеннего периода заготовлено 104 тыс. штук мешкотары, 6,7 тыс. тонн инертных материалов, ГСМ – 690 тонн. Техника и мотопомпы приведены в готовность, подготовлены эвакопункты, в которых созданы условия для временного пребывания, заключены необходимые договора. Вывезено 399 тыс. куб. м снега, проведена очистка 3908 водопропускных сооружений, 588 км арыков и каналов, 578 мостов.

паводки

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В период 1-4 апреля 2022 года в связи с прогнозом положительных температур воздуха в бассейнах рек ВКО ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, образование местного и склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

мониторинг

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Согласно плану противопаводковых мероприятий в случае ухудшения паводковой ситуаций в области предусмотрена группировка сил и средств местных исполнительных органов в количестве 1524 человек, 838 единиц техники и 179 мотопомп и ДЧС ВКО, с численностью 431 человек личного состава, 78 единиц техники, 30 единиц плавательных средств и 176 единиц мотопомп.

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