#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Общество

70-летнего пациента экстренно доставили в больницу вертолетом МЧС

Пациента экстренно доставили в больницу вертолетом МЧС РК , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 20:00 Фото: МЧС РК
Пилоты АО "Казавиаспас" МЧС РК Руслан Агламбеков и Шынгыс Есимханов 7 апреля транспортировали мужчину на вертолете Ми-8 из района Зайсан в Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в МЧС, на борту сопровождение осуществляла бригада врачей санавиации.

"Благодаря опыту и профессионализму пилотов и врачей полет прошел благополучно, и пациент 1955 года рождения доставлен в медицинское учреждение, где сейчас будет находиться под наблюдением специалистов", – сообщили там.

Ранее стало известно, что в Астраханском районе Акмолинской области спасатели МЧС Казахстана вели оперативные работы в селе Старый Колутон, которое оказалось отрезанным от транспортного сообщения из-за разлива реки Колутон.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
В Астане попал на видео конфликт между полицейским и мужчиной с инвалидностью возле мечети
Общество
19:41, Сегодня
В Астане попал на видео конфликт между полицейским и мужчиной с инвалидностью возле мечети
К 62-летней казахстанке за помощью обратился "Киану Ривз"
Общество
17:36, Сегодня
К 62-летней казахстанке за помощью обратился "Киану Ривз"
В КГД сделали важное заявление из-за ситуации на границе Казахстана и Китая
Общество
17:36, Сегодня
В КГД сделали важное заявление из-за ситуации на границе Казахстана и Китая
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: