70-летнего пациента экстренно доставили в больницу вертолетом МЧС

Фото: МЧС РК

Пилоты АО "Казавиаспас" МЧС РК Руслан Агламбеков и Шынгыс Есимханов 7 апреля транспортировали мужчину на вертолете Ми-8 из района Зайсан в Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в МЧС, на борту сопровождение осуществляла бригада врачей санавиации. "Благодаря опыту и профессионализму пилотов и врачей полет прошел благополучно, и пациент 1955 года рождения доставлен в медицинское учреждение, где сейчас будет находиться под наблюдением специалистов", – сообщили там. Ранее стало известно, что в Астраханском районе Акмолинской области спасатели МЧС Казахстана вели оперативные работы в селе Старый Колутон, которое оказалось отрезанным от транспортного сообщения из-за разлива реки Колутон.

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