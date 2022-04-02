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21:41 02.04.2022

Литва полностью отказалась от российского газа

трубы Фото: pixabay
Министерство энергетики балтийской республики заявило о том, что с апреля больше не импортирует природный газ из России, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, по состоянию дел на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Тем самым, пояснило Минэнерго, требование РФ расчета за поставки ПГ в рублях не является актуальным для Вильнюса.

Отмечается, что Литва обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. До этого газовые сети республики были интегрированы лишь в восточном направлении.

В Вильнюсе утверждают, что СПГ-терминал стал противовесом российской газовой монополии в лице «Газпрома». Базовому судну дали название Independence («Независимость»). Терминал обошелся Литве в 101 млн евро (более 53 млрд тенге). Еще по 56 млн евро (более 29 млрд тенге) Вильнюс обязался платить ежегодно в течение 10 лет норвежской Hoeg LNG за аренду специально построенного компанией в Южной Корее базового судна, которое он вправе выкупить позднее за отдельную плату.

Елена Беляева
Литва
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