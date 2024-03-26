Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 26 марта рассказал, может ли Казахстан отказаться от российских электроэнергии и газа в пользу Туркменистана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что Казахстан на регулярной основе ведет консультации со всеми коллегами из стран Центральной Азии в части взаимного обмена и поставок энергоресурсов.

"Туркменистан имеет возможность поставки электроэнергии. Уже в настоящее время осуществляется экспорт к Кыргызскую Республику. Мы будем исходить из наших потребностей, из графика наших ремонтов. То есть мы в целом готовы рассмотреть предложения наших туркменских коллег и по газу, и по электроэнергии в зависимости от коммерческой привлекательности для наших потребителей", – заявил глава Минэнерго.

Однако он не сказал, по какой цене они предлагают сейчас газ Казахстану.

"Мы пока еще не получили официальную оферту. Мы, наверное, поручим компании "КазМунайГаз" и компании KEGOC отработать данные моменты, связанные с реализацией данных предложений. Это зависит от договоренностей. В настоящее время мы полностью покрываем внутренние потребности в электроэнергии и газе. Если будут дополнительные предложения, мы будем смотреть на коммерческую привлекательность, как я уже сказал. Если предложение будет интересным, с целью защиты интересов казахстанских потребителей, мы готовы принять это предложение", – добавил Саткалиев.

3 ноября 2023 года сообщалось, что Казахстан будет импортировать российский газ в случае дефицита на внутреннем рынке.

5 марта 2024 года Алмасадам Саткалиев сообщил, что из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль в Казахстане несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию.