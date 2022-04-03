Назван состав сборной Казахстана по плаванию на ЧМ-2022

В Актобе завершился Открытый летний чемпионат Казахстана по плаванию, который проходил с 30 марта по 2 апреля. По итогам чемпионата был определен состав национальной сборной, сообщает Федерация водных видов спорта.

По итогам общекомандного первенства первое место заняла команда из Алматы, набрав 43 714 очка, второе – команда из Актюбинской области с результатом 35 266 очков и замкнула тройку команда из Нур-Султана, набрав 30 096 очков.

Представительница Актюбинской области Диана Тасжанова установила новый рекорд Казахстана на дистанции 1500 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 17:31,08 секунды.

По итогам чемпионата Игнатова Ксения и Камзенов Айбек выполнили норматив для участия в 19-м Чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет с 17 июня по 3 июля в столице Венгрии Будапеште.

На Чемпионате мира Казахстан представят пять членов национальной сборной: Мусин Адильбек, Варакин Александр, Камзенов Айбек, Пчелинцева Аделаида, Игнатова Ксения.

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