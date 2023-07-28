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Адильбек Мусин установил рекорд Казахстана и пробился в полуфинал ЧМ-2023 по плаванию

Пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана Фото: Instagram/mussin_adilbek
28 июля капитан казахстанской сборной по плаванию Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана на дистанции 100 метров в дисциплине баттерфляй с результатом 51,68 секунды, сообщает Zakon.kz.

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Этот результат казахстанский пловец показал на проходящем в Фукуоке (Япония) Чемпионате мира по водным видам спорта в предварительном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем среди мужчин. С этим показателем он расположился на 14-й строчке, что позволяет ему выступить в полуфинале мирового первенства.

"С этим результатом Адильбек установил новый рекорд Казахстана и остановился всего в одной сотой доле секунды от отборочного норматива "А", который дает автоматическую квалификацию на Олимпийские игры в Париже-2024. Адильбек планомерно обновляет рекорды Казахстана, целенаправленно идет к своей цели. Впереди еще полуфинальные и финальные заплывы в данной дисциплине, поэтому есть еще возможность улучшить результат, и мы желаем Адильбеку удачи и победного настроя", – прокомментировал достижение казахстанского пловца олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, тренер-консультант национальной сборной команды РК.

Полуфинальный заплыв с участием Мусина пройдет 28 июля в 17:09 по времени Астаны.

Также на плавательных дорожках Фукуоки попробовали свои силы две казахстанки. Диана Тасжанова на дистанции 800 метров вольным стилем установила рекорд РК – 8,51,46, но это не дало ей шанса выйти в полуфинал состязаний. Не попала в список 16-ти лучших и Ксения Игнатова на дистанции 200 метров на спине – 2,16,06.


"В команде появились талантливые девочки, одна из них Тасжанова Диана, которая сегодня обновила рекорд 1983 года. Это говорит о том, что работа, проведенная в предыдущие годы дает результат, развитие идет. Необходимо отметить, что основой всего является детско-юношеский спорт, и нашей главной задачей является развитие базы для обеспечения максимального охвата детей занятиями спортом. Тогда у нас появится еще больше звезд, и мы сможем полноценно, большой командой выступать на международных соревнованиях и конкурировать с мировыми лидерами", – прокомментировал президент Федерации водных видов спорта Андрей Крюков.

ЧМ-2023 по водным видам спорта завершится 30 июля. На нем продолжает выступление сборная РК по артистическому плаванию.

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