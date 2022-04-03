Казахстанские гимнасты взяли медали на этапе Кубка мира

Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, сообщает Olympic.kz.

Казахстанец добился успеха в упражнениях на коне, в общей сумме набрав 14.633 балла. Второе место занял Матвей Петров из Албании, «бронзу» взял француз Томмасон Сириль.

В вольных упражнениях серебряную медаль выиграл казахстанец Милад Карими. Он набрал 14.300 балла в общей сумме. Золотую медаль завоевал Артем Долгопят из Израиля (14.700), бронзовую – Эймон Монтгомери (14. 066) из Ирландии.

Этап Кубка мира прошел с 31 марта по 3 апреля. На этом этапе определятся победители серии в каждом из видов среди мужчин и женщин.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Подписывайтесь на канал @pmkaz и выигрывайте iPhone 13 Pro Max, Airpods и Apple Watch.