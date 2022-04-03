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16:00 03.04.2022

Казахстанские гимнасты взяли медали на этапе Кубка мира

Гимнаст Казахстан Фото: Olympic.kz
Этап Кубка мира прошел с 31 марта по 3 апреля. На этом этапе определятся победители серии в каждом из видов среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, сообщает Olympic.kz.

Казахстанец добился успеха в упражнениях на коне, в общей сумме набрав 14.633 балла. Второе место занял Матвей Петров из Албании, «бронзу» взял француз Томмасон Сириль.

В вольных упражнениях серебряную медаль выиграл казахстанец Милад Карими. Он набрал 14.300 балла в общей сумме. Золотую медаль завоевал Артем Долгопят из Израиля (14.700), бронзовую – Эймон Монтгомери (14. 066) из Ирландии.

Этап Кубка мира прошел с 31 марта по 3 апреля. На этом этапе определятся победители серии в каждом из видов среди мужчин и женщин.

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