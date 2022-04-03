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18:20 03.04.2022

Две девушки провалились под лед во время фотосессии в Семее

река Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Одну из пострадавших успел спасти отец, вторая погибла. Трагедия произошла в поселке Восточный правый на реке Иртыш, передает Zakon.kz.
До прибытия спасателей ДЧС ВКО на место происшествия Али Тораев, оказавшийся поблизости, бросился на помощь и спас свою дочь, 1998 года рождения, в медицинской помощи она не нуждалась. Когда он хотел помочь второй родственнице, 1999 года рождения, уже было поздно и из воды им было извлечено тело погибшей.Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области

Спасатели призывают быть осторожными, не ходить по весеннему льду, не допускать там игр детей и не пренебрегать рекомендациями.

река

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В зимний период в регионе специалистами ДЧС ВКО было проведено более 7 тыс. инструктажей по мерам безопасности и правилам поведения на льду.

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