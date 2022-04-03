Две девушки провалились под лед во время фотосессии в Семее

До прибытия спасателей ДЧС ВКО на место происшествия Али Тораев, оказавшийся поблизости, бросился на помощь и спас свою дочь, 1998 года рождения, в медицинской помощи она не нуждалась. Когда он хотел помочь второй родственнице, 1999 года рождения, уже было поздно и из воды им было извлечено тело погибшей. Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области

Спасатели призывают быть осторожными, не ходить по весеннему льду, не допускать там игр детей и не пренебрегать рекомендациями.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В зимний период в регионе специалистами ДЧС ВКО было проведено более 7 тыс. инструктажей по мерам безопасности и правилам поведения на льду.