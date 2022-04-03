Храп может привести к инсульту – врач

Храп – это визитная карточка того, что у человека не дышит нос в ночное время. Нос перекрыт, а следствием является то, что не вентилируется головной мозг, вернее минимально вентилируется. Возникают остановки дыхания, это называется ночное апноэ. Остановки дыхания длительные, – сказал он ura.ru.

Он отметил, что причинами храпа являются искривленная перегородка носа, увеличенные носовые раковины, полипы в носовой полости, а также избыточный вес, когда жир откладывается не только на уровне живота, бедер, спины, но и на уровне шеи, что сдавливает дыхательный канал.

Страдающим от храпа людям Зайцев посоветовал обратиться к врачу, чтобы была выбрана верная лечебная концепция.