Чем опасен храп, рассказали врачи

Австралийские медицинские специалисты предупредили о двойном риске гипертонии у людей, страдающих постоянным храпом или апноэ во сне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror, доктор Бастьен Леша из Колледжа медицины и общественного здравоохранения и директор отдела здоровья во сне Университета Флиндерса Дэнни Экерт обратили внимание на это серьезное последствие храпа.

Эксперты назвали храп индикатором высокого кровяного давления, подчеркивая, что нарушение сна существенно увеличивает вероятность развития гипертонии.

"Мы обнаружили, что у людей, которые регулярно храпят, риск возникновения неконтролируемой гипертонии был почти вдвое выше. Этот риск снова увеличивался почти в два раза у тех, кто страдал как регулярным храпом, так и апноэ во сне, по сравнению с нерегулярно храпящими", — сообщил Экерт.

Доктор Леша отметил, что для эффективного контроля гипертонии необходимо устранить храп или хотя бы снизить его частоту.

Ранее Zakon.kz узнал, в какие часы люди чувствуют себя счастливыми и почему важно обниматься. Подробнее можно прочитать здесь.

