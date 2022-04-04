Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:27 04.04.2022

«Готовы»: Головкин поделился фото с тренировки

тренировка Фото: Instagram.com/gggboxing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин опубликовал пост на странице в Instagram. Он отметил, что все «готовы», сообщает Zakon.kz.
Көптен күткен жекпе-жек аптасы басталды. Неделя боя официально началась. Готовы, – отмечено в подписи к фотографии.

  • Желаю вам удачи и успехов. Наш герой;

  • Казахстан с тобой;

  • Самый лучший;

  • Чемпион, мы в тебя верим;

  • Удачи вам, без сомнения, победа наша, – поддержали комментаторы чемпиона мира по версиям IBF и IBO. 

Напомним, Головкин 31 марта прилетел в Японию на большой поединок с местной звездой Риотой Муратой. Бой пройдет 9 апреля.

Стоит отметить, что изначально этот поединок должен был состояться в декабре 2021 года, но был перенесен из-за коронавирусных ограничений.

Новость по теме

На организацию боя Головкина и Мураты потрачено более 7 млрд тенге

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Подписывайтесь на канал и выигрывайте iPhone 13 Max, Airpods и Apple Watch.

Анастасия Московчук
Головкин Геннадий Япония
Агент иностранной разведки планировал покушение на президента Казахстана – КНБ
03.04.2022
Гроза, туман и сильный ветер ожидаются в Казахстане
03.04.2022
Две девушки провалились под лед во время фотосессии в Семее
03.04.2022
Астрологи назвали знаки зодиака, которые идеально подойдут для семейной жизни
03.04.2022
Паводки в Казахстане: в ЗКО погибло более 100 животных
03.04.2022
Главная Топ LIVE Все