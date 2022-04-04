«Готовы»: Головкин поделился фото с тренировки

Көптен күткен жекпе-жек аптасы басталды. Неделя боя официально началась. Готовы, – отмечено в подписи к фотографии.

Желаю вам удачи и успехов. Наш герой; Казахстан с тобой; Самый лучший;

Чемпион, мы в тебя верим; Удачи вам, без сомнения, победа наша, – поддержали комментаторы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

Напомним, Головкин 31 марта прилетел в Японию на большой поединок с местной звездой Риотой Муратой. Бой пройдет 9 апреля.

Стоит отметить, что изначально этот поединок должен был состояться в декабре 2021 года, но был перенесен из-за коронавирусных ограничений.

Новость по теме На организацию боя Головкина и Мураты потрачено более 7 млрд тенге

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