09:27 04.04.2022
«Готовы»: Головкин поделился фото с тренировки
Фото: Instagram.com/gggboxing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин опубликовал пост на странице в Instagram. Он отметил, что все «готовы», сообщает Zakon.kz.
Көптен күткен жекпе-жек аптасы басталды. Неделя боя официально началась. Готовы, – отмечено в подписи к фотографии.
Желаю вам удачи и успехов. Наш герой;
Казахстан с тобой;
Самый лучший;
Чемпион, мы в тебя верим;
Удачи вам, без сомнения, победа наша, – поддержали комментаторы чемпиона мира по версиям IBF и IBO.
Напомним, Головкин 31 марта прилетел в Японию на большой поединок с местной звездой Риотой Муратой. Бой пройдет 9 апреля.
Стоит отметить, что изначально этот поединок должен был состояться в декабре 2021 года, но был перенесен из-за коронавирусных ограничений.
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