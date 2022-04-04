ЧП с грузовым поездом в ВКО: 18 вагонов сошли с рельсов

Как уточнили в нацкомпании, с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда.

Поезд двигался со скоростью 37 км/час. Два сошедших вагона, груженых рудой, являются собственностью РФ. Еще 16 вагонов, груженых шлаком, принадлежат ТОО «КазцинкТемирТранс». Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Пресс-служба АО «НК «КТЖ»

В нацкомпании также сообщили, что для расследования причин и обстоятельств создана комиссия из числа руководителей АО «НК «КТЖ».

Обновлено в 10:11

В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что 3 апреля данный факт зарегистрирован в ЕРДР линейного отдела полиции на станции Өскемен-1 по ч. 1 ст. 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железно дорожного транспорта).