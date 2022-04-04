09:32 04.04.2022
ЧП с грузовым поездом в ВКО: 18 вагонов сошли с рельсов
Фото: pixabay
Грузовой поезд сошел с рельсов в Восточно-Казахстанской области – ЧП произошло 3 апреля в 12:04 на железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау. Об этом сообщили в АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает Zakon.kz.
Как уточнили в нацкомпании, с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда.
Поезд двигался со скоростью 37 км/час. Два сошедших вагона, груженых рудой, являются собственностью РФ. Еще 16 вагонов, груженых шлаком, принадлежат ТОО «КазцинкТемирТранс».Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Отмечается, что жертв и пострадавших нет, задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется.
В настоящее время ведутся восстановительные работы.Пресс-служба АО «НК «КТЖ»
В нацкомпании также сообщили, что для расследования причин и обстоятельств создана комиссия из числа руководителей АО «НК «КТЖ».
Обновлено в 10:11
В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что 3 апреля данный факт зарегистрирован в ЕРДР линейного отдела полиции на станции Өскемен-1 по ч. 1 ст. 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железно дорожного транспорта).
В настоящее время проводится расследование.Пресс-служба ДП на транспорте