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09:32 04.04.2022

ЧП с грузовым поездом в ВКО: 18 вагонов сошли с рельсов

вко, грузовой поезд, вагоны, сход, рельсы, ктж Фото: pixabay
Грузовой поезд сошел с рельсов в Восточно-Казахстанской области – ЧП произошло 3 апреля в 12:04 на железнодорожном участке Оскемен – Кумыстау. Об этом сообщили в АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает Zakon.kz.

Как уточнили в нацкомпании, с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда.

Поезд двигался со скоростью 37 км/час. Два сошедших вагона, груженых рудой, являются собственностью РФ. Еще 16 вагонов, груженых шлаком, принадлежат ТОО «КазцинкТемирТранс».Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.Пресс-служба АО «НК «КТЖ»

В нацкомпании также сообщили, что для расследования причин и обстоятельств создана комиссия из числа руководителей АО «НК «КТЖ».

Обновлено в 10:11

В Департаменте полиции на транспорте сообщили, что 3 апреля данный факт зарегистрирован в ЕРДР линейного отдела полиции на станции Өскемен-1 по ч. 1 ст. 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железно дорожного транспорта).

В настоящее время проводится расследование.Пресс-служба ДП на транспорте
Динара Халдарова
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