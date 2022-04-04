09:51 04.04.2022
«Шторм эмоций»: Димаш Кудайберген покорил публику в Дубае
Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился с поклонниками видео с концерта в Дубае, сообщает Zakon.kz.
Концерт прошел 25 марта в концертном комплексе Coca-Cola Arena.
Пользователи, как обычно, с восторгом отреагировали на публикацию.
Нереально крутой концерт. До скорой встречи;
До встречи, мировая звезда. Удачи;
От видео мурашки по коже. Ты объединил около 70 стран на короткий миг;
Это был замечательный концерт! Ждем новых! Удачи тебе во всем!
Все твои концерты незабываемы;
Чудесный, фееричный Дубай! Ты был шикарен! Голос унес с первой ноты! – отметили комментаторы.