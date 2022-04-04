Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:51 04.04.2022

«Шторм эмоций»: Димаш Кудайберген покорил публику в Дубае

выступление Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген поделился с поклонниками видео с концерта в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Концерт прошел 25 марта в концертном комплексе Coca-Cola Arena.

Пользователи, как обычно, с восторгом отреагировали на публикацию. 

  • Нереально крутой концерт. До скорой встречи;

  • До встречи, мировая звезда. Удачи;

  • От видео мурашки по коже. Ты объединил около 70 стран на короткий миг;

  • Это был замечательный концерт! Ждем новых! Удачи тебе во всем!

  • Все твои концерты незабываемы;

  • Чудесный, фееричный Дубай! Ты был шикарен! Голос унес с первой ноты! – отметили комментаторы.

Анастасия Московчук
Кудайберген Димаш Дубай
Агент иностранной разведки планировал покушение на президента Казахстана – КНБ
03.04.2022
Гроза, туман и сильный ветер ожидаются в Казахстане
03.04.2022
Две девушки провалились под лед во время фотосессии в Семее
03.04.2022
Астрологи назвали знаки зодиака, которые идеально подойдут для семейной жизни
03.04.2022
Паводки в Казахстане: в ЗКО погибло более 100 животных
03.04.2022
Главная Топ LIVE Все