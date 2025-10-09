Как Димаш Кудайберген покорил сердца латиноамериканцев

Казахстанский певец Димаш Кудайберген впервые дал сольный концерт в Латинской Америке. Как это было – в материале Zakon.kz.

Его шоу под названием Besame Mucho прошло 8 октября в одном из самых известных залов Мексики – Auditorio Nacional, где не осталось ни одного свободного места.

Еще до начала концерта здание наполнилось песнями – поклонники Димаша, собравшиеся в фойе и коридорах, исполняли мексиканские народные мелодии и скандировали имя артиста.

Шоу открылось яркими номерами Golden и Smoke, после которых зал взорвался аплодисментами. Обратившись к публике на казахском, английском и испанском языках, Димаш поблагодарил зрителей.

Фото: dimashnews.com

"Это мечта – быть здесь с вами. Спасибо за вашу любовь, энергию и за то, что вы заставляете меня чувствовать себя как дома. Сегодня вечером мы переживем что-то волшебное", – сказал он.

Певец исполнил композиции на шести языках, включая итальянскую Olimpico, китайскую Battle of Memory, французскую Sos D’un Terrien En Détresse, русскую "Любовь уставших лебедей", испанскую El Amore En Ti, английскую The Story Of One Sky и казахскую "Махаббат Бер Маған".

Публика подпевала артисту почти в каждой песне, танцевала под Give Me Your Love, Be With Me, Weekend, Тау Iшiнде, а также новую композицию Living For The Game. Особые овации вызвали песни "Ұмытылмас Күн", Fire и When I`ve Got You.

Во время концерта певец неожиданно исполнил вместе со зрителями фрагмент знаменитой мексиканской песни "Besame Mucho", чем вызвал бурную реакцию зала.

Фото: dimashnews.com

Одним из трогательных моментов вечера стало появление на сцене младшего брата артиста – Абильмансура Кудайбергена, который сыграл на электрогитаре. В программе также прозвучали произведения с использованием казахских народных инструментов – домбры, сыбызгы и кобыза: "Адай", "Дурдараз", Stranger и новая авторская композиция "Самғау".

"Друзья, вы навсегда в моем сердце. Я мечтал представить казахскую культуру и язык в Латинской Америке. Благодаря вам мечта сбылась. Огромное спасибо!" – сказал Димаш в завершение концерта.

Уже 10 октября артист выступит с новой программой Let It Be в Palacio de los Deportes в Мехико.

Ранее мама прославленного музыканта Димаша Кудайбергена после прошедшего концерта в Мехико назвала свою любимую композицию. Светлана Айтбаева заявила, что "Бір аспанның тағдыры" – не просто композиция с глубоким смыслом.

