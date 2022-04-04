Самые невыносимые мужчины по знакам зодиака

12-е место – Стрелец

Загладить свою вину постарается Стрелец. А поводов для этого может быть много – это и измены, и невнимательность к партнерше. Расставаясь, он сохранит самые теплые отношения. Лучший друг – это про Стрельца, пишет сайт 5-tv.ru.

11-е место – Козерог

Настоящий мужчина – стабильный и серьезный. Козерог берет на себя обязательства заботиться о семье до конца своих дней. Достойный мужчина оставит своей экс-возлюбленной квартиру и автомобиль.

10-е место – Телец

Телец – заботливый и нежный. Если случится расставание, он станет звонить и спрашивать: тепло ли вы оделись, поели ли вы. Даже после развода Телец будет платить алименты. Он в ответе за тех, кого «приручил».

9-е место – Дева

Мужчина-Дева любит поучать жизни. Бороться с этим бесполезно. Проще – выслушать и бросить трубку. Красиво ухаживает и расстается, чем и привлекает к себе поклонниц. Если случится развод, мужчина-Дева в рамках закона оставит половину имущества экс-возлюбленной.

8-е место – Водолей

Водолей не станет испытывать на прочность свою бывшую девушку или жену. Он миролюбивый, добропорядочный и ответственный. Тихо соберет свои вещи и покинет территорию. Оно вам надо?

7-е место – Овен

Никогда не сообщайте Овну о расставании первой. Вы рискуете завести опасного врага. Он обязательно будет устраивать сцены ревности, как в итальянских фильмах. Зато будет что вспомнить в старости.

6-е место – Лев

Никогда не простит предательства Лев. Даже если изменила не она, а он. Готовьтесь выслушивать часовые истерики, нецензурную брань и кучу оскорблений. Свое чувство собственного достоинства – самое важное в этом мире для Льва.

5-е место – Близнецы

Представитель этого знака уходит от возлюбленной быстро и навсегда. Он словно летний ветер молниеносно принимает решение. Его не вернешь никакими уговорами. Одним словом, «аривидерчи».

4-е место – Весы

Мужчина-Весы – добрый, ответственный, честный, спокойной и миролюбивый. Он не понимает намеков: просто так его не выгонишь. Он целую вечность будет анализировать: стоит уйти или все же остаться. Вероятно, когда-нибудь мужчина-Весы оставит вас в покое. Но будьте уверены — это ненадолго.

3-е место – Скорпион

Если вы когда-нибудь расставались со Скорпионом, то знаете наверняка: он не только ужасный бывший, но и просто ужасный человек. Вечные ссоры, упреки и недомолвки — все это неотъемлемая часть отношений, в которые вступает мужчина-Скорпион. Жалеть о расставании не стоит.

2-е место – Рак

Мужчина-Рак вряд ли позволит избраннице просто так избавиться от него. Он всем чем угодно вцепится в барышню в стремлении обуздать ее порывы найти себе более выгодную партию. Так что приготовитесь: Рака придется «отдирать» от себя буквально с кожей. Бегите, пока не поздно!

1-е место – Рыбы

Самый невыносимый и мстительный бывший — мужчина-Рыбы. Он не просто испортит нервы экс-возлюбленной, но и сделает все, чтобы уничтожить ее как личность. Даже спустя годы после расставания он непременно напомнит о себе, сделав какую-нибудь гадость.