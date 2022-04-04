10:28 04.04.2022
Стало известно имя новой первой ракетки мира среди женщин
Фото: Instagram/iga.swiatek
Польская теннисистка Ига Святек стала новой королевой в женском профессиональном теннисе. На текущий момент в обновленном мировом рейтинге она занимает первое место, к тому же она выиграла Мастерс в Майами, тем самым доказав статус лучшей теннисистки мира, сообщает Zakon.kz.
20-летняя теннисистка не проигрывает уже 17 матчей – она одержала победу в трех турнирах подряд: Катар Оупене и двух американских мастерсах (Индиан-Уэллс и Майами). В финале состязаний на кортах Майами Ига сумела обыграть бывшую первую ракетку мира – японку Наоми Осаку (6:4, 6:0). За титул в Майами Святек получила денежное вознаграждение в размере 1 млн 231 тыс. 245 долларов.
В мужской части Мiami Маsters 2022 лучшим стал 18-летний испанец Карлос Алькарас, победивший в финале норвежца Каспера Рууда – 7:5, 6:4.
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