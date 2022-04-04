Стало известно имя новой первой ракетки мира среди женщин

20-летняя теннисистка не проигрывает уже 17 матчей – она одержала победу в трех турнирах подряд: Катар Оупене и двух американских мастерсах (Индиан-Уэллс и Майами). В финале состязаний на кортах Майами Ига сумела обыграть бывшую первую ракетку мира – японку Наоми Осаку (6:4, 6:0). За титул в Майами Святек получила денежное вознаграждение в размере 1 млн 231 тыс. 245 долларов.

В мужской части Мiami Маsters 2022 лучшим стал 18-летний испанец Карлос Алькарас, победивший в финале норвежца Каспера Рууда – 7:5, 6:4.