Первая ракетка мира вышла в полуфинал Олимпиады

Польская теннисистка Ига Свёнтек, занимающая первое место в мировом рейтинге, 31 июля пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинальном матче ее соперница, американка Даниэль Коллинз, занимающая девятое место в мировом рейтинге, была вынуждена отказаться от продолжения игры в третьем сете при счете 6:1, 2:6, 4:1.

Продолжительность матча составила 2 часа и 1 минуту. В ходе игры Свёнтек выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Коллинз, в свою очередь, совершила семь подач навылет, одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Олимпиады 2024 года Ига Свёнтек встретится с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь, занимающей седьмое место в мировом рейтинге, которая в четвертьфинале победила немецкую теннисистку Анжелику Кербер. Даниэль Коллинз также продолжит выступление в парном разряде вместе с Дезире Кравчик.

Ранее вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/4 финала Олимпиады.