12:47 04.04.2022
Казахстанский таеквондист выиграл «серебро» на турнире в Испании
Фото: olympic.kz
Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев завоевал серебряную медаль на международном рейтинговом турнире Spanish Open G2, который прошел в испанском городе Аликанте, сообщает Zakon.kz.
Адилет Базарбаев, выступавший в весовой категории 63 кг, уступил только в финальной части данных состязаний. В первом поединке он победил вице-чемпиона Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро таиландца Тавина Ханпраба. Далее алматинский таеквондист за выход в полуфинал одолел чемпиона Европы, бронзового призера Олимпиады-2020 турецкого спортсмена Хакана Рекбера.
Благодаря этому успеху Адилет Базарбаев заработал 12 очков, что поможет ему подняться в международном рейтинге.
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