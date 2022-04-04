Казахстанский таеквондист выиграл «серебро» на турнире в Испании

Адилет Базарбаев, выступавший в весовой категории 63 кг, уступил только в финальной части данных состязаний. В первом поединке он победил вице-чемпиона Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро таиландца Тавина Ханпраба. Далее алматинский таеквондист за выход в полуфинал одолел чемпиона Европы, бронзового призера Олимпиады-2020 турецкого спортсмена Хакана Рекбера.

Благодаря этому успеху Адилет Базарбаев заработал 12 очков, что поможет ему подняться в международном рейтинге.

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