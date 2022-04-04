13:13 04.04.2022
Башенный кран упал в Алматы
Фото: Instagram/kris_p_press
В Алматы на территории строящегося жилого дома упал башенный кран. Предварительную информацию предоставили в городском департаменте промышленной безопасности, передает Zakon.kz.
Фото и видео с места происшествия опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
Как уточнили в Департаменте промышленной безопасности Алматы, инцидент произошел в Турксибском районе.
По предварительной информации, в мкр. Жас Канат на территории строящегося девятиэтажного дома упал башенный кран. Предварительно, жертв и пострадавших нет.Департамент промышленной безопасности Алматы