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13:13 04.04.2022

Башенный кран упал в Алматы

алматы, дом, строящийся дом, башенный кран, падение, комментарий Фото: Instagram/kris_p_press
В Алматы на территории строящегося жилого дома упал башенный кран. Предварительную информацию предоставили в городском департаменте промышленной безопасности, передает Zakon.kz.

Фото и видео с места происшествия опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Как уточнили в Департаменте промышленной безопасности Алматы, инцидент произошел в Турксибском районе.

По предварительной информации, в мкр. Жас Канат на территории строящегося девятиэтажного дома упал башенный кран. Предварительно, жертв и пострадавших нет.Департамент промышленной безопасности Алматы
Динара Халдарова
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