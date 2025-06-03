Башенный кран рухнул в Алматы: есть погибший

Сегодня, 3 июня 2025 года, на территории строительной площадки одного жилого комплекса в Алматы произошел несчастный случай. По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), упал башенный кран, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС добавили, что в результате падения крана погиб человек.

"По вызову незамедлительно были направлены сотрудники Управления промышленной безопасности и других служб взаимодействия". Пресс-служба ДЧС Алматы

Также отмечено, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что трагедия произошла около 16:00.

"В результате происшествия погиб оператор крана. По данному факту отделом полиции при УП Бостандыкского района возбуждено уголовное дело". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Астане вечером 2 июня 2025 года. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате ДТП пострадали 10 человек, а полицией возбуждено уголовное дело. 3 июня выяснилось, что одной пациентке ампутировали ноги. Позднее с заявлением выступил акимат столицы. С обращением можно ознакомиться по этой ссылке.