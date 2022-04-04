Министр обороны проверил условия хранения боеприпасов в Карагандинской области

Основное внимание министра обороны в ходе рабочей поездки было направлено на реализацию в Вооруженных силах поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии, а также обеспечению безопасного хранения боеприпасов. Пресс-служба Министерства обороны РК

В свете идеи «Новый Казахстан» по пути обновления и модернизации следуют и Вооруженные силы.

Фото: МО РК

По информации ведомства, командующий войсками регионального командования «Астана» полковник Шайх-Хасан Жазыкбаев и командиры воинских частей доложили о предназначении, боевых возможностях, текущем состоянии дел и имеющихся проблемных вопросах.

Фото: МО РК

Комиссия оборонного ведомства проверила состояние военной инфраструктуры, условия хранения военной техники, оружия и боеприпасов, состояние противопожарной и противодиверсионной безопасности военных объектов. Пресс-служба Министерства обороны РК

По результатам рабочей поездки министром поставлен ряд задач по совершенствованию организации боевой подготовки и общеслужебной деятельности, повышению боеспособности подразделений, обеспечению безопасного хранения боеприпасов.