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Законодательство РК
13:36 04.04.2022

Министр обороны проверил условия хранения боеприпасов в Карагандинской области

Руслан Жаксылыков, карагандинская область Фото: МО РК
Комиссия оборонного ведомства под руководством генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова посетила воинские части, дислоцированные в Карагандинском и Приозерском гарнизонах, передает Zakon.kz.
Основное внимание министра обороны в ходе рабочей поездки было направлено на реализацию в Вооруженных силах поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии, а также обеспечению безопасного хранения боеприпасов. Пресс-служба Министерства обороны РК

В свете идеи «Новый Казахстан» по пути обновления и модернизации следуют и Вооруженные силы.

Руслан Жаксылыков, боеприпасы

Фото: МО РК

По информации ведомства, командующий войсками регионального командования «Астана» полковник Шайх-Хасан Жазыкбаев и командиры воинских частей доложили о предназначении, боевых возможностях, текущем состоянии дел и имеющихся проблемных вопросах.

Руслан Жаксылыков, карагандинская область

Фото: МО РК

Комиссия оборонного ведомства проверила состояние военной инфраструктуры, условия хранения военной техники, оружия и боеприпасов, состояние противопожарной и противодиверсионной безопасности военных объектов. Пресс-служба Министерства обороны РК

По результатам рабочей поездки министром поставлен ряд задач по совершенствованию организации боевой подготовки и общеслужебной деятельности, повышению боеспособности подразделений, обеспечению безопасного хранения боеприпасов.

Руслан Жаксылыков, карагандинская область

Фото: МО РК

Анастасия Стативкина
Жаксылыков Руслан МО РК Карагандинская область
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