В Казахстане изменились правила предоставления соцпомощи школьникам и студентам

Согласно правилам, государство в период получения образования полностью обеспечивает расходы на социальную помощь:

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям с ограниченными возможностями в развитии, инвалидам и инвалидам с детства, детям-инвалидам, воспитывающимся или обучающимся в интернатных организациях; детям, находящимся в центрах адаптации несовершеннолетних и поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Частично государство компенсирует расходы в период получения образования:

детям из многодетных семей;

детям из семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи, а также детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

детям, проживающим в школах-интернатах общего и санаторного типов, интернатах при школах;

детям, воспитывающимся и обучающимся в специализированных интернатных организациях образования для одаренных детей;

воспитанникам интернатных организаций;

детям, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени обучаются по общеобразовательным учебным программам начального, основного среднего, общего среднего образования на дому или в организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, а также восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию;

студентам, обучающимся по образовательному гранту в НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;

студентам, обучающимся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров;

иным категориям граждан, определяемым законами РК.

При этом студентам, обучающимся по образовательному гранту в Казахском национальном женском педуниверситете государство компенсирует расходы на горячее питание в размере 100% от стоимости питания, а студентам, обучающимся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования – 40% стоимости дневного рациона для детей-сирот за счет местных бюджетов.

Вместе с тем расходы за питание могут полностью покрываться за счет местных бюджетов по решению местных исполнительных органов.

Также говорится, что учащиеся средних школ из семей, имеющих право на получение АСП, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются одноразовым школьным питанием согласно размерам, источникам и видам предоставления социальной помощи гражданам.

Социальная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые обучаются в организациях образования технического и профессионального, высшего образования зарубежных стран, направленным государственными органами РК, оказывается данным государственным органом.

Полный текст постановления можно посмотреть здесь.