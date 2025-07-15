Что изменилось в правилах предоставления казахстанцам социальной помощи

Правительство постановлением от 9 июля 2025 года внесло поправки в Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится дополнение, согласно которому детям из многодетных семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи, а также детям из семей, не получающих государственную АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, в период посещения ими дошкольной организации государство полностью компенсирует расходы за питание за счет местных бюджетов.

Также уточняется, что социальная помощь в период получения образования осуществляется организациями образования или государственными органами РК с письменного заявления в произвольной форме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших совершеннолетия, родителей или иных законных представителей с приложением подтверждающих документов:

копии свидетельства о рождении – для детей из многодетных семей;

копии справки об утверждении опеки (попечительства) – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;

копии договора о передаче ребенка (детей) на патронатное воспитание или в приемную семью – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;

справки об инвалидности – лицам с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью или копии заключения психолого-медико-педагогической консультации – для детей с ограниченными возможностями в развитии;

справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям государственной адресной социальной помощи, предоставляемой местными исполнительными органами, – для детей из семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи;

сведений о полученных доходах (заработная плата работающих родителей или их заменяющих, доходы от предпринимательской деятельности и других видов деятельности, доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев) – для детей из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход не превышает черту бедности;

копии приказа о зачислении в учебное заведение – студентам, обучающимся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров.

В прежней редакции документа указывалось, что допускается представить один из перечисленных документов.

Постановление введено в действие с 15 июля.

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