14:04 04.04.2022
Задержаны руководители подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний
Фото: nb.kz
Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды и других лиц, передает Zakon.kz
Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний — собственников подъездных ж/д путей (последний километр).
Задержана экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы
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Указанные лица при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан. Пресс-служба Антикоррупционной службы РК
По информации ведомства, руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу.
Итоговое решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Задержан Кайрат Сатыбалдыулы – Антикор
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