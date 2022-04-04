Задержаны руководители подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний

Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний — собственников подъездных ж/д путей (последний километр).

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Указанные лица при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан. Пресс-служба Антикоррупционной службы РК

По информации ведомства, руководители двух подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу.

Итоговое решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.