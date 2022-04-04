16:40 04.04.2022
Вооруженные силы Казахстана по-новому проверят на боеготовность
Фото: пресс-служба МО РК
В новом формате проходит мероприятие по проверке войск Казахстана на боеготовность. Оно затронет все соединения и части Вооруженных сил, а также органы военного управления, передает Zakon.kz.
Контроль проводится по завершении зимнего периода обучения, в рамках реализации задач президента страны Касым-Жомарта Токаева по повышению боеготовности армии.
По плану Генерального штаба соединения, воинские части подняты по учебной тревоге. На полигонах подразделения будут выполнены практические учебно-боевые задачи.
Фото: пресс-служба МО РК
На полигонах проведут тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночное время.
Фото: пресс-служба МО РК