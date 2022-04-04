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Законодательство РК
16:40 04.04.2022

Вооруженные силы Казахстана по-новому проверят на боеготовность

оборона Фото: пресс-служба МО РК
В новом формате проходит мероприятие по проверке войск Казахстана на боеготовность. Оно затронет все соединения и части Вооруженных сил, а также органы военного управления, передает Zakon.kz.

Контроль проводится по завершении зимнего периода обучения, в рамках реализации задач президента страны Касым-Жомарта Токаева по повышению боеготовности армии.

боеготовность

Фото: пресс-служба МО РК

По плану Генерального штаба соединения, воинские части подняты по учебной тревоге. На полигонах подразделения будут выполнены практические учебно-боевые задачи.

боеготовность

Фото: пресс-служба МО РК

На полигонах проведут тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночное время.

Ирина Лукичева
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