Вооруженные силы Казахстана по-новому проверят на боеготовность

Контроль проводится по завершении зимнего периода обучения, в рамках реализации задач президента страны Касым-Жомарта Токаева по повышению боеготовности армии.

Фото: пресс-служба МО РК

По плану Генерального штаба соединения, воинские части подняты по учебной тревоге. На полигонах подразделения будут выполнены практические учебно-боевые задачи.

Фото: пресс-служба МО РК

На полигонах проведут тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночное время.