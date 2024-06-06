Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге
Об этом заявили в Министерстве обороны РК.
"С этих мероприятий в Вооруженных силах традиционно начинается летний период обучения. Он стартует 1 июня и завершается 31 октября 2024 года", – объяснили в ведомстве.
В рамках проводимых занятий по боевой готовности в пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море практически отрабатываются вопросы подготовки к выполнению возложенных боевых задач и порядок действий каждого военнослужащего.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Также сообщается, что в период обучения проводятся тренировки и занятия с выходом техники и развертыванием пунктов управления в установленных местах.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Вместе с тем проверяется способность войск к реагированию на возможные угрозы, уровень организации межвидового взаимодействия между объединениями, соединениями и воинскими частями.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
В оборонном ведомстве подчеркнули, что проводимые мероприятия способствуют повышению слаженности работы органов военного управления, эффективности взаимодействия с другими войсками и воинскими формированиями, а также совершенствованию практических навыков личного состава.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Ранее Минобороны Казахстана разослало важное обращение к гражданам страны. В нем говорилось, что с 3 по 6 июня 2024 года в связи с началом нового периода обучения будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК.