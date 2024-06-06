Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге

В Казахстане 6 июня 2024 года личный состав всех видов Вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений был поднят по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Министерстве обороны РК.

"С этих мероприятий в Вооруженных силах традиционно начинается летний период обучения. Он стартует 1 июня и завершается 31 октября 2024 года", – объяснили в ведомстве.

В рамках проводимых занятий по боевой готовности в пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море практически отрабатываются вопросы подготовки к выполнению возложенных боевых задач и порядок действий каждого военнослужащего.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Также сообщается, что в период обучения проводятся тренировки и занятия с выходом техники и развертыванием пунктов управления в установленных местах.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Вместе с тем проверяется способность войск к реагированию на возможные угрозы, уровень организации межвидового взаимодействия между объединениями, соединениями и воинскими частями.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В оборонном ведомстве подчеркнули, что проводимые мероприятия способствуют повышению слаженности работы органов военного управления, эффективности взаимодействия с другими войсками и воинскими формированиями, а также совершенствованию практических навыков личного состава.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

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Ранее Минобороны Казахстана разослало важное обращение к гражданам страны. В нем говорилось, что с 3 по 6 июня 2024 года в связи с началом нового периода обучения будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК.