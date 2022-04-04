Екатерина Шабалина стала чемпионкой Южной Азии по триатлону

В данных состязаниях приняли участие ведущие атлеты из Австрии, Бангладеш, Индии, Казахстана, Польши и Японии, передает пресс-служба НОК.

Честь Казахстана защищали члены национальной команды – Екатерина Шабалина, Надежда Бекмаганбетова, Юлия Озерова, Кирилл Рожков, Даниил Зубцов и Алихан Абусеит.

В нелегкой борьбе Екатерина Шабалина смогла превзойти своих главных конкуренток — японок. По итогам соревнований столичная триатлонистка завоевала первое место, финишировав со временем 01:02:20.

Надежда Бекмаганбетова удостоилась бронзовой медали, показав результат 01:04:14.

Юлия Озерова (01:05:51) финишировала на пятой позиции. Казахстанский подиум разбавила японка Хираку Фукуока (01:02:53), ставшая второй.

Фото: Instagram/shabal1na

У мужчин Даниил Зубцов (00:58:20) завершил гонку на седьмой позиции, Алихан Абусеит (00:58:25) — на восьмой. Не хватило везения Кириллу Рожкову, у которого произошел прокол колеса.

Лучшими в мужской гонке стали японцы Гента Учида (00:53:14) и Киотаро Иошикава (00:53:22). Тройку замкнул австриец Леон Паугер (00:53:36).

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