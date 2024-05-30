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Екатерина Шабалина завоевала олимпийскую лицензию на Игры в Париж

Париж-2024 Олимпиада Лицензия, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 14:00 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
30 мая Казахстан получил еще одну лицензию для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Квоту заработала казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина, сообщает Zakon.kz.

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Международная федерация триатлона предоставила последнюю оставшуюся квоту для стран Азии, которая досталась нашей Екатерине Шабалиной, говорится в сообщении пресс-службы МТС РК.

Казахстанская триатлонистка добилась данного достижения после обновления рейтинга, в котором Екатерина опередила представительницу Гонконга Бэйли Браун.

Триатлон Лицензия Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 14:00

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Шанс взять лицензию был и у казахстанца Аяна Бейсенбаева. Однако он в рейтинге уступил 31,84 балла спортсмену из Гонконга Лонг Нгому.

К данному моменту у сборной Казахстана 55 лицензий.

25 мая лидер сборной Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай выиграла олимпийскую лицензию (скит), которая стала 54-й по счету для наших спортсменов.

До открытия летней Олимпиады-2024 осталось 57 дней.

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