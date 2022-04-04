Самая сложная паводковая ситуация сложилась в Актюбинской области и ЗКО – МЧС РК

Как сказано на Официальном информационном ресурсе премьер-министра, с докладами выступили министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, Актюбинской — Ондасын Уразалин, Акмолинской — Ермек Маржикпаев, Северо-Казахстанской — Кумар Аксакалов.

По словам Юрия Ильина, на сегодняшний день наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

С начала паводкового периода талыми водами в восьми населенных пунктах Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей подтоплено 184 жилых и 72 дачных дома, два социальных объекта.

Силами МЧС и местных исполнительных органов вода отведена из 184 домов в Западно-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской и Карагандинской областях, 17 дачных домов в Актобе, а также из двух социальных объектов. На контроле находятся подтопленные 57 дачных домов. На сегодня в регионах Казахстана эвакуировано 969 человек, из них 493 – размещены в пунктах временной эвакуации, 476 – у родственников. Юрий Ильин

Также переливы произошли на одном участке дороги республиканского значения в Актюбинской области, 12 участках областного и местного значения. Размыты 15 участков автодорог местного значения и разрушен один мост в Актюбинской области.

В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 2 тыс. человек, 500 ед. техники, водооткачивающие средства и плавсредства.

Из-за осложнения паводковой ситуации в Западно-Казахстанскую область из Мангистауской и Атырауской областей направлены дополнительные спасательные подразделения МЧС в количестве 92 человек личного состава, 13 единиц техники, плавательные средства и мотопомпы.

Как отмечает глава МЧС, сложившая ситуация возникла на фоне резкого потепления, спровоцировавшего активное таяние снега и приход талых вод с полей. Только за последнюю неделю площадь снегопокрытия в стране упала с 60 до 40%.

Основными причинами выдачи предупреждений о неготовности к паводковому периоду явились несвоевременный вывоз снега, недостаточная очистка водопропускных сооружений, дренажных или арычных систем, неготовность запасов инертных материалов.

По итогам совещания были даны поручения акиматам регионов, Минэкологии, МЧС и Министерству информации.