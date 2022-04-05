Германия и Франция объявили о высылке 70 российских дипломатов

Министерство иностранных дел страны заявило, что они занимались деятельностью, «противоречащей интересам безопасности страны», пишет gazeta.ru.

Кроме того, Берлин заявил, что вышлет из страны 40 российских дипломатов.

Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами, – написала глава МИД Германии Анналена Бербок в Twitter.