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00:23 05.04.2022

Германия и Франция объявили о высылке 70 российских дипломатов

флаги Фото: pixabay
Французские власти заявили, что около 30 дипломатов России будут объявлены персонами нон грата и будут обязаны покинуть страну, передает Zakon.kz.

Министерство иностранных дел страны заявило, что они занимались деятельностью, «противоречащей интересам безопасности страны», пишет gazeta.ru.

Кроме того, Берлин заявил, что вышлет из страны 40 российских дипломатов.

Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами, – написала глава МИД Германии Анналена Бербок в Twitter.
Елена Беляева
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