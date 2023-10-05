Франция объявила вывод войск из Нигера

Французские власти объявили о выводе войск из Нигера после того, как мятежники, взявшие власть в стране, объявили посла Франции персоной нон-гранта и потребовали представителей покинуть африканскую республику, сообщает Zakon.kz.

Вывод французских войск из Нигера начнется в ближайшие дни, об этом в четверг, 5 октября, заявили в генеральном штабе вооруженных сил Франции, передает DW.

"Мы начнем вывод войск в течение этой недели упорядоченным, безопасным и скоординированным образом с нигерцами", – сказано в сообщении.

В настоящее время в Ниамее находятся около 1000 французских военных. Еще около 400 солдат живут на двух небольших базах недалеко от границы с Буркина-Фасо и Мали.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что посол страны, находящийся в столице Нигера, находится в заложниках и ему отказывают в еде. Сообщение появилось после того, как мятежники, захватившие власть в стране, потребовали французских военных и дипмиссию покинуть Нигер. После новые власти Нигера приняли решение закрыть воздушное пространство страны для французской авиации.