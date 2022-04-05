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00:48 05.04.2022

Сомнолог посоветовала перед сном выключать гаджеты и отказаться от кофе

наушники Фото: pixabay
Доктор Джо Бауэр из Университета Восточной Англии дала ряд рекомендаций для крепкого ночного сна, который, по его словам, способен сохранить и восстановить психическое и физическое здоровье, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, доктор изучала влияние недосыпа и неправильного сна на эмоции и поведение людей в экстремальных условиях: в полярных регионах, в космосе или во время изоляции. В итоге она установила прямую взаимосвязь между отсутствием полноценного сна и нарушениями психики.

Сон, эмоциональность и психическое состояние действительно очень взаимосвязаны между собой. Поэтому, вместо того чтобы лежать ночью без сна и обдумывать свои проблемы, лучше их отпустить, не забивать себе голову и попытаться расслабиться, – рассказала сомнолог.

По мнению Бауэр, наладить сон поможет сохранение режима, в том числе в выходные дни, и отключение электронных устройств, так как свет от телевизора и гаджетов мешает выработке мелатонина и провоцирует развитие бессонниц. Кроме того, советует эксперт отказаться от вредных привычек, большого количества кофе в вечернее время, а также рекомендует соблюдать оптимальный температурный режим в помещении.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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